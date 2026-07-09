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Un equipo del Industrial N° 12 de Comandante Luis Piedra Buena está participando por primera vez en la Copa Robótica Educabot 2026.

El certamen convoca a estudiantes de entre 15 y 18 años con el objetivo de resolver desafíos tecnológicos mediante la programación y la robótica.

El equipo piedrabuenense “Corriente sureña”, integrado por Eluney Balmaceda, Mariano Sánchez, Lionel Lamas, Kevin Acosta y Adriel Villareal, acompañados de la docente Daniela Yavel, presentó una propuesta sobre energía eólica.

La competencia consta de cuatro fases, la primera etapa es de desafíos online en las que los equipos ponen a prueba habilidades blandas y pensamiento computacional y la segunda etapa es de programación a distancia, destinada a la creación de modelos IA.

La tercera etapa es la de semifinales provinciales y es presencial con dos semanas de preparación y un día de competencia.

Por último, la final nacional, a fines de septiembre en Neuquén. El equipo campeón representará a la Argentina en el First Global Challenge 2027, el mundial de robótica.