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Un operativo de rutina sobre rutas santacruceñas derivó en una situación que expone tanto maniobras evasivas como posibles infracciones a la normativa vigente. Personal de la División Operaciones Rurales de Piedra Buena llevó adelante controles preventivos sobre la Ruta Nacional N° 288, cuando detectó una motocicleta con dos ocupantes que decidió evitar el procedimiento e internarse en dirección a la Reserva Municipal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio activó un seguimiento preventivo por parte de los efectivos, quienes contaron con el apoyo de la División Comisaría Segunda local para intentar localizar nuevamente al rodado. Este tipo de controles, habituales en la zona, están orientados no solo a prevenir delitos contra la propiedad, sino también a detectar infracciones vinculadas a la Ley de Fauna, en un contexto donde la circulación en áreas rurales requiere especial atención.

Minutos después, la motocicleta fue ubicada en cercanías de la Ruta Nacional N° 3. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor optó por darse a la fuga, abandonando en el lugar a su acompañante. Este último fue rápidamente demorado por el personal policial, que procedió a su identificación en el marco de las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el individuo transportaba varios cuchillos, lo que motivó su secuestro inmediato junto a otros elementos de interés. Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre el destino o uso de los mismos, la situación derivó en la labranza de actuaciones contravencionales por infracción a la normativa vigente.

El demorado recuperó posteriormente su libertad, previo cumplimiento de los requisitos legales, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y determinar el rol del conductor que logró escapar del lugar.