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La comunidad de Comandante Luis Piedra Buena está de luto tras conocerse el fallecimiento del antiguo vecino Gregorio Argentino Ibáñez, conocido afectuosamente como “Goyo”, a los 83 años.

Nacido el 30 de julio de 1943, en el Lote 6 de Concentración Indígena del departamento Río Chico, en la zona de Gobernador Gregores, Goyo” era bisnieto de Gregorio Ibáñez, reconocido como el primer poblador de Comandante Luis Piedra Buena.

Durante los últimos años residió en el Hogar de Ancianos “Luis Borea”, donde transcurrió la última etapa de su vida. Sus restos están siendo velados este viernes en la casa velatoria local y recibirán cristiana sepultura en horas de la tarde, consignó el medio Piedra y Camino.

Primer poblador de Piedra Buena

Gregorio Ibáñez nació el 25 de mayo de 1838 en Carmen de Patagones. Fue piloto del pailebote Espora, el cual era capitaneado por Luis Piedra Buena. Fue uno de los primeros habitantes de Pavón, quienes quedaron al cuidado del pabellón nacional izado allí, además de ser, en ocasiones, encargado de los negocios de la isla.

Durante su vida en la Patagonia Austral contrajo matrimonio con Gregoria Vega, nacida en Valparaíso, alrededor de 1868, y tuvieron seis hijos: Epifania, Miguel, Guillermo, Paulino, Luis y Nieves.

La familia vivió en el lugar denominado “Rincón de las salinas” en el margen norte del río Santa Cruz, a unos 10 kilómetros al este de la localidad, donde construyó su vivienda.

Posteriormente en 1883 se trasladaron a otro lugar de la costa, aguas arriba en el mismo margen del río, llamado “Rincón del paso”. En ambos lugares utilizó un bote para trasladar a quienes necesitaban cruzar el río, haciendo uso de sus conocimientos como marinero.

Ibáñez falleció el 6 de septiembre de 1896 y fue sepultado en el cementerio viejo que se ubica al pie de la barda norte del río, a la altura del Rincón de las salinas.