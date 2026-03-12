Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la mañana del miércoles, una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional Nº 3 chocó contra un guanaco a la altura de Piedra Buena. El impacto generó daños en el vehículo y motivó la intervención de los equipos de emergencia, aunque afortunadamente los ocupantes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió minutos después de las 09:00 horas en el kilómetro 2324 de la mencionada ruta. Hasta ese sector se desplazó personal de la División Cuartel 15 de Bomberos, luego de recibir el alerta por un siniestro vial protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok.

La dotación partió hacia el lugar y al arribar, constató que el vehículo había quedado detenido sobre la banquina derecha de la ruta tras impactar contra un guanaco que se cruzó repentinamente sobre la calzada.

El rodado presentaba daños visibles en su parte frontal, típicos de este tipo de colisiones con animales de gran porte que habitan en las zonas abiertas de la estepa patagónica. Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los tres ocupantes del vehículo -integrantes de una familia oriunda de San Juan– ya se encontraban fuera del habitáculo y no tenían lesiones.