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En un operativo de precisión ejecutado en Comandante Luis Piedra Buena, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron la captura de un hombre de nacionalidad boliviana sobre quien pesaba una Notificación Roja de Interpol -el máximo nivel de alerta mundial para la localización y detención preventiva de imputados de delitos graves con fines de extradición-.

El exitoso operativo fue llevado adelante por personal especializado de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, dependencia operativa encuadrada dentro de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA. La investigación cobró un impulso determinante luego de que las autoridades argentinas recepcionaran las alertas internacionales provenientes de la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – INTERPOL), que situaban al fugitivo en la franja central de la provincia de Santa Cruz.

A partir de esos datos calificados, la fuerza federal comisionó brigadas de detectives de elite hacia la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los efectivos desplegaron intensas tareas de campo, entrecruzamiento de información y sigilosas vigilancias encubiertas en sectores estratégicos de la ciudad.

Momento en el que se hacía el despliegue por la detención del sospechosos. FOTO: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

El trabajo de inteligencia dio sus frutos cuando los investigadores lograron identificar la rutina del sospechoso y concretar su aprehensión de manera limpia y sorpresiva en plena vía pública, evitando cualquier margen de fuga o resistencia.

Según consta en los requerimientos de la justicia internacional, el detenido era buscado intensamente por el Tribunal de Sentencia Penal N° 3 de la Capital y Provincia Tomás Frías, con sede en Potosí, República Plurinacional de Bolivia. En dicha jurisdicción se le imputa el grave delito de violación. Tras perpetrar el ataque en territorio boliviano, el acusado emprendió una huida trasnacional e ingresó de forma clandestina e ilegal a la Argentina, burlando los pasos fronterizos sin ser detectado para internarse en la profundidad de la Patagonia profunda.

Posteriormente al arresto en las calles de Piedra Buena, el imputado fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia la ciudad de Río Gallegos. En la capital provincial quedó alojado a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, a cargo del Claudio Marcelo Vázquez, organismo encargado de iniciar formalmente las comunicaciones diplomáticas y los exhortos judiciales de rigor con la República de Bolivia para sustanciar el expediente de extradición.