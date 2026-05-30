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Momentos de tensión se vivieron durante la noche del viernes en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, cuando un accidente de tránsito ocurrido en una transitada esquina de la ciudad obligó a la intervención urgente de personal de Bomberos para rescatar a un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo tras una fuerte colisión.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el hecho se registró cerca de las 23:20 horas en la intersección de la calle Belgrano y la Avenida Gobernador Ibáñez, uno de los sectores con importante circulación vehicular dentro de la localidad.

La emergencia movilizó a efectivos de la División Cuartel 15° de Bomberos, quienes fueron alertados a través del Centro de Monitoreo sobre la existencia de un siniestro vial que requería asistencia inmediata.

Ante la gravedad de la situación, una dotación especializada se desplazó rápidamente hacia el lugar a bordo de una unidad de rescate móvil. Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil había impactado contra otro vehículo que se encontraba correctamente estacionado sobre la vía pública.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado quedó atrapado dentro del habitáculo sin posibilidad de salir por sus propios medios, situación que obligó a desplegar un procedimiento de rescate cuidadosamente coordinado para evitar agravar posibles lesiones.

Los bomberos actuaron con rapidez y aplicaron los protocolos previstos para este tipo de emergencias. En primer lugar, procedieron a estabilizar el vehículo siniestrado con el objetivo de impedir movimientos que pudieran comprometer la integridad física de la víctima.

Posteriormente, utilizaron equipamiento específico para inmovilización y rescate, incluyendo un cuello ortopédico y una tabla rígida, herramientas fundamentales para la extracción segura de personas involucradas en accidentes de tránsito.

Gracias al trabajo técnico realizado por el personal interviniente, el conductor pudo ser retirado del interior del automóvil de manera controlada y entregado inmediatamente al personal sanitario presente en el lugar para su evaluación médica.