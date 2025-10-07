Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la zona rural de Comandante Luis Piedra Buena se registró una densa columna de humo que comenzó a elevarse desde un predio ubicado a unos 4 kilómetros de la localidad, donde se encontraban residuos y material combustible acumulado. La alarma fue recibida por el Centro de Monitoreo, que de inmediato dio aviso a la División Cuartel N°15 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, en cuestión de minutos, una dotación identificada como M-929 se dirigió al lugar y desplegó un rápido operativo de contención. Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se había originado por el contacto de fuego incandescente con vegetación seca y restos de madera, lo que generó una combustión intensa en un área reducida, aunque con potencial de expansión hacia sectores cercanos.

Una autobomba a metros del lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los bomberos trabajaron con una línea de 38 milímetros, aplicando agua de manera controlada para sofocar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras del predio, entre ellas las caballerizas cercanas. La tarea se extendió por varios minutos hasta lograr la completa extinción del incendio. Posteriormente, el personal realizó tareas de enfriamiento y remoción de los restos incandescentes, asegurando que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar el fuego.

La intervención fue considerada exitosa, no solo por la rapidez de la respuesta, sino también por la coordinación entre el Centro de Monitoreo, las fuerzas de seguridad y los bomberos locales. Este tipo de siniestros, aunque de origen accidental, suelen representar un riesgo importante en zonas donde la vegetación seca y los vientos predominantes pueden actuar como factores de propagación.