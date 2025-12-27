Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio registrado durante la tarde del jueves encendió las alertas en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, cuando una vivienda ubicada en el Pasaje Zapiola al 300 estuvo a punto de sufrir daños mayores.

El episodio se produjo en horas de la tarde y motivó un llamado de emergencia que fue atendido por efectivos de la División Cuartel 15 de Bomberos. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se había iniciado en la parte posterior de la vivienda.

Un vecino fue el primero en advertir el inicio del incendio y, ante la urgencia del caso, intentó sofocar las llamas por sus propios medios. Una vez en el sitio, el personal de Bomberos desplegó una línea devanadera y trabajó de manera coordinada para lograr la extinción total del foco ígneo. Las tareas incluyeron la remoción de restos quemados y el enfriamiento exhaustivo del sector afectado, con el objetivo de descartar cualquier posibilidad de reactivación.

Las primeras conclusiones del peritaje preliminar encendieron una señal de alerta en la comunidad. El origen del fuego habría sido intencional, al detectarse que una llama libre tomó contacto directo con material combustible de la estructura de madera. Este dato quedó asentado en las actuaciones correspondientes y será profundizado en el marco de la investigación