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Durante la jornada de este lunes 5 de octubre, la localidad de Comandante Luis Piedra Buena fue escenario de un amplio operativo de patrullaje rural montado, diseñado para reforzar la presencia policial en los sectores periféricos, proteger la producción local y consolidar un esquema de prevención directa con los vecinos de la zona de chacras.

El despliegue estuvo a cargo del personal especializado de la División Operaciones Rurales Piedra Buena, fuerza que articuló recorridas estratégicas por el área suburbana y los campos circundantes. Según pudo saber La Opinión Austral, el itinerario cobró especial relevancia sobre la margen norte del cauce del Río Santa Cruz y los sectores lindantes a la traza de la Ruta Nacional N.º 3, un corredor neurálgico para el transporte y la conectividad en el centro de la provincia.

La modalidad a caballo permite a los efectivos acceder a cañadones, huellas profundas y terrenos accidentados donde las unidades móviles convencionales no pueden ingresar, garantizando un control territorial efectivo. A lo largo del operativo, las patrullas ecuestres recorrieron diversos puntos estratégicos e institucionales de la zona, entre los que se destacaron las instalaciones y predios del sistema de Interconectado eléctrico, el cuadro de la Estación de Servicios YPF sobre la ruta, la sede local de Gendarmería Nacional, el distrito de Vialidad Nacional y el perímetro protegido de la Reserva Municipal.

Esta clase de patrullajes de saturación y observación en la periferia resulta crucial en la Patagonia, donde la dispersión poblacional exige un contacto permanente y una visibilidad disuasiva frente a delitos específicos del sector, como el abigeato, la caza furtiva, la usurpación de campos o el daño a la infraestructura de servicios públicos.