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Lo que debía ser una rutina habitual de mantenimiento en la tranquila mañana de un sábado terminó transformándose en un momento de tensión para los vecinos de Comandante Luis Piedra Buena. Minutos antes del mediodía, un imprevisto durante las tareas de poda sobre la calle Leandro Alem al 200 provocó el colapso parcial de un poste del tendido público, arrastrando a su paso cables de electricidad y de conexiones de internet que quedaron peligrosamente expuestos sobre la calzada.

El alerta ingresó a la central pasadas las 11:30 horas, momento en que una dotación se desplazó de urgencia hacia el sector afectado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron un panorama que encendió las alarmas: la estructura de madera yacía inclinada de forma inestable y el entramado de cables cortados amenazaba con generar descargas o arcos eléctricos en medio de una zona residencial. Los bomberos activaron de inmediato los protocolos de contención para blindar el perímetro.

En simultáneo con la inspección del material siniestrado, los efectivos sumaron la colaboración de la Dirección de Tránsito Municipal para concretar un corte preventivo sobre la arteria. Interrumpir el flujo vehicular y encauzar el tránsito de los curiosos fue la prioridad absoluta durante los primeros minutos, buscando neutralizar cualquier posibilidad de contacto directo con la corriente. La labor en el terreno se extendió hasta pasadas las 12:10, período en el cual los especialistas lograron fijar las condiciones básicas de seguridad en la vía pública.

Una vez despejado el peligro inminente y asegurada la zona, la posta operativa quedó en manos de la guardia de la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado. Tras certificar que la amenaza había sido anulada en su totalidad y confirmar que no se registraron personas heridas ni daños de mayor envergadura en la infraestructura lindante, los bomberos replegaron sus unidades y retornaron a la base sin novedades