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Alma Avril Collado, la niña de 10 años que desde hacía varios meses luchaba contra el cáncer, falleció el domingo 15 de noviembre. La nena, oriunda de Comandante Luis Piedra Buena, estaba internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia, luego de haber pasado por el Garrahan.

La nena luchaba contra el cáncer desde hace meses.

Su partida causó una fuerte conmoción en la localidad que la vio nacer y también en el resto de la provincia de Santa Cruz. Vecinos, familiares, entes y desde la institución educativa a la que asistía se pronunciaron en redes sociales y expresaron dolor por el fallecimiento de la nena. Sus restos ya fueron velados y el lunes pasado fueron sepultados en el cementerio de la localidad.

En las últimas horas, la madre de Alma realizó un triste posteo a través de su cuenta personal de Facebook. Tamara Collado compartía el día a día de su hija en el hospital de la localidad caletense. El 9 de noviembre le había pedido a la comunidad que no deje de pedirle a Dios por la vida de su hija: “Ella la está luchando incansablemente“.

“Ya no hay sufrimiento, no sentís dolor”

“Hijita mía, cuánto dolor dejaste con tu partida, pero que inmenso privilegio fue acompañarte, amarte y sostenerte“, escribió la mujer en el posteo que tuvo casi dos mil reacciones y cientos de comentarios, y agregó: “Meses de sufrimiento e incertidumbre, pero vos siempre me lo hiciste más fácil, poniéndole todas las ganas y amor por seguir“.

Una de las publicaciones que realizó Tamara Collado.

Tamara reconoció que su hija le enseñó mucho en estos meses de lucha y recordó fue muy amada, ya que mucha gente le escribía para preguntarle por su estado de salud. “Tengo mi corazón desgarrado, pero con la tranquilidad que lo dimos todo y te hicimos feliz hasta el último día“, sostuvo.

La madre comentó que a pesar del dolor inmenso que inunda su corazón, entendió el propósito de vida que tenía la nena, “para poder ayudar a los demás niños que tengan cáncer a que se encuentre un tratamiento”. “Sos inmensa, tanto que eras demasiado para este mundo”, escribió la mujer.

“Hoy ya no hay sufrimiento, ya no sentís dolor… Pero tanto amor dejaste en nosotros que no puedo explicarlo. Caleta Olivia te amó desde el día uno y estoy inmensamente agradecida, volveremos siempre con amor”, añadió. La mujer dio las gracias a todos los vecinos de Santa Cruz que mantuvieron a Alma en sus oraciones.

Alma Collado, de Piedra Buena, tenía 10 años

De la misma manera, agradeció a su doctor Pedro Sabando por amar, proteger, preocuparse y ocuparse por la nena; Gabriel y Marcelo que también lo hicieron con tanto cariño; los enfermeros Carlos, Noe, Letty, Mon, Majo, Roberto, Lucy, Andrea, Romi, Mica y Claudia que “la cuidaron con tanto amor y empatía”; y Mauro que “jamás nos dejó solas, dio todo por vos y nuestra familia”.

Para finalizar, Tamara manifestó: “Te fuiste siendo tan amada hijita. Gracias por dejarme rodeada de mucho amor. Solo te pido fuerzas para seguir por tus hermanos… Hasta pronto, amor mío. Lo dimos todo. Te amo mí amor infinito”.