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En el marco del denominado fin de semana largo, las fuerzas de seguridad de Santa Cruz desplegaron un amplio operativo de control y prevención en puntos estratégicos de la zona centro de la provincia. Las acciones, encabezadas por la Dirección General de Investigaciones, se concentraron principalmente sobre la Ruta Nacional N° 3 y en la terminal de ómnibus de Puerto San Julián, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los períodos de mayor circulación.

El dispositivo incluyó la intervención de distintas unidades especializadas dependientes del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, que trabajaron de manera coordinada en los accesos a las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián, además de controles en el transporte público de larga distancia.

Durante los procedimientos, se realizaron múltiples identificaciones y verificaciones a través de sistemas informatizados como MIMINSEG y SIFCOP, herramientas clave para detectar situaciones judiciales pendientes. Como resultado, tres hombres fueron notificados por contar con medidas vigentes dispuestas por distintas autoridades judiciales del país.

Uno de los casos correspondía a una causa por lesiones leves, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz. Otro presentaba una prohibición de salida del país en el marco de una causa por homicidio culposo tramitada en la provincia de Corrientes. El tercer individuo estaba vinculado a una infracción a la Ley de Drogas, con intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno de los retenes vehiculares realizados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Más allá de estas notificaciones, uno de los momentos relevantes del operativo se registró en la terminal de ómnibus de Puerto San Julián, donde el can detector K9 Enzo realizó una marcación pasiva debajo de uno de los asientos. Ante esta señal, el personal interviniente procedió a inspeccionar el sector, encontrando un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de color verde amarronado, con características compatibles con marihuana.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la sede descentralizada de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de la sustancia y el inicio de las actuaciones correspondientes, en línea con lo establecido por la normativa vigente en materia de estupefacientes.

El operativo contó con la participación activa de diversas divisiones especializadas, entre ellas Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón junto a su can K9 Sur, Investigaciones Puerto San Julián, Trata de Personas Zona Centro y Narcocriminalidad Puerto San Julián, que intervino con los canes biodetectores K9 Enzo, K9 Aika, K9 Bruno y K9 Saya.