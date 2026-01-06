Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una rápida y coordinada intervención de los organismos de emergencia evitó que una situación de alto riesgo tuviera consecuencias mayores este martes por la tarde en Comandante Luis Piedra Buena. Cinco hombres debieron ser rescatados luego de quedar aislados por la suba repentina de la marea en una península ubicada detrás del edificio conocido como el “matadero viejo”, un sector costero habitual de paso y recreación para vecinos de la localidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se activó alrededor de las 13 horas, cuando se tomó conocimiento de que un grupo de personas había quedado atrapado por la pleamar y no podía regresar a tierra firme por sus propios medios. La situación se produjo en el marco de un fenómeno de marea extraordinaria, que había sido advertido con antelación a través de los canales oficiales, pero que aun así sorprendió a quienes se encontraban en la zona costera.

Ante el alerta, la Secretaría de Seguridad municipal coordinó un despliegue conjunto que involucró a la División Cuartel XV de Bomberos, efectivos de la Policía de Santa Cruz, personal de Prefectura Naval Argentina, el Hospital Seccional “Armando Zamudio” y la Dirección de Tránsito Municipal. La articulación entre las distintas áreas permitió actuar con rapidez en un escenario donde el tiempo y las condiciones naturales jugaban en contra.

Según se informó oficialmente, los cinco hombres habían quedado completamente rodeados por el agua como consecuencia del avance de la marea, sin posibilidad de cruzar de regreso debido a la profundidad y a la fuerza de la corriente. La situación representaba un riesgo concreto, no solo por la posibilidad de hipotermia o caídas, sino también por la dificultad de acceso terrestre al sector.

Prefectura Naval Argentina tuvo un rol central en el rescate. Con personal especializado y los medios adecuados, se procedió a la extracción segura de las personas desde la península, logrando trasladarlas sin inconvenientes hasta una zona segura. Una vez finalizado el rescate, los cinco hombres fueron derivados de manera preventiva al hospital local, donde se les realizaron controles médicos para descartar cualquier complicación derivada de la exposición al frío y al agua.

Desde el Hospital Seccional “Armando Zamudio” se indicó que la atención tuvo carácter preventivo y que, en principio, ninguno de los rescatados presentaba lesiones de gravedad.