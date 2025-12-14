Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz llevó adelante durante el fin de semana un operativo de control vehicular e identificación de personas en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, con epicentro en la terminal de ómnibus local. El procedimiento se desarrolló en un clima de normalidad y sin incidentes, en el marco de las políticas de prevención que buscan reforzar la seguridad en puntos estratégicos de circulación y tránsito de pasajeros.

La intervención estuvo a cargo de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y contó con el acompañamiento del personal de la División Comisaría Primera. La elección de la terminal no fue casual: se trata de un espacio de alto movimiento diario, donde confluyen vecinos, viajeros y transporte de larga distancia, lo que lo convierte en un lugar clave para tareas de control preventivo.

Durante el operativo se procedió a la identificación de 29 vehículos y 42 personas, cuyos datos fueron verificados a través del sistema SIFCOP, la plataforma federal de comunicaciones policiales que permite consultar en tiempo real documentación, antecedentes penales y eventuales pedidos de secuestro o medidas judiciales vigentes. Según se informó oficialmente, todas las consultas arrojaron resultados normales y no se detectaron irregularidades.

Como parte del despliegue, también se realizaron prácticas operativas con “Luca”, un can biodetector de raza golden retriever, que trabajó junto a su guía en el sector de la terminal. Estas tareas forman parte del entrenamiento permanente de los binomios caninos y resultan fundamentales para mantener el nivel operativo de los equipos especializados en detección, especialmente en procedimientos vinculados a la prevención del narcotráfico y otros delitos complejos.