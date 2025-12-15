Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio generado por una fuga mínima de gas encendió las alarmas este lunes en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena y obligó a la rápida intervención del cuerpo de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre el pasaje Nono Ruiz al 20 y, gracias a la pronta respuesta del personal especializado, la situación fue controlada antes de que pudiera derivar en consecuencias mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el personal de la División Cuartel 15 fue alertado por un foco ígneo que se había iniciado en el exterior del domicilio.

Al arribar al lugar a bordo de una autobomba, los efectivos constataron que el incendio tenía origen accidental y estaba vinculado a una fuga mínima de gas proveniente de una garrafa que se encontraba ubicada a escasa distancia del conducto de evacuación de gases de un calefactor en funcionamiento.

Esa combinación -una fuente de calor constante y un elemento inflamable mal posicionado- generó las condiciones propicias para que se produjera el principio de incendio, que alcanzó tanto a la garrafa como a objetos cercanos.

De inmediato, los bomberos desplegaron el protocolo correspondiente, lograron extinguir el fuego, asegurar el sector y evitar que las llamas se propagaran hacia el interior de la vivienda.

Una autobomba en inmediaciones al lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez sofocado el foco ígneo, el personal realizó tareas de remoción y enfriamiento, verificando que no existieran riesgos residuales ni posibilidad de reignición. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración, aunque el episodio generó preocupación entre los moradores y vecinos del sector.

Desde Bomberos remarcaron que este tipo de incidentes son más frecuentes de lo que se cree y suelen estar relacionados con descuidos cotidianos. La cercanía de garrafas u otros materiales combustibles a calefactores, estufas o conductos de gases representa un riesgo significativo, especialmente durante la temporada invernal, cuando el uso de artefactos de calefacción se intensifica.