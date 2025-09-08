Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Caminera de Santa Cruz desplegó durante el último fin de semana un amplio operativo de prevención y control que abarcó distintas zonas rurales y tramos de rutas provinciales. Bajo la supervisión del subcomisario Víctor Adolfo Moreno y con la participación del oficial inspector Román Leandro Alexis y el sargento primero Walter Adrián Sánchez, las tareas incluyeron patrullajes, controles escolares, intervenciones en establecimientos rurales y acciones de mantenimiento en dependencias policiales.

Los procedimientos se concentraron principalmente en la Ruta Provincial N° 5, en inmediaciones del paraje La Esperanza, donde se realizaron paradas de control preventivas a vehículos particulares y de transporte. Este tipo de controles busca desalentar conductas de riesgo en la conducción, como el exceso de velocidad o la falta de documentación reglamentaria, y al mismo tiempo reforzar la presencia policial en corredores estratégicos de la provincia.

Un móvil policial cerca del puesto de Gobernador Mayer. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, en paralelo, se llevó adelante un control en la Escuela Rural N° 26 “Las Vegas”, donde los efectivos verificaron la seguridad del edificio y el entorno, una práctica habitual que apunta a resguardar instituciones educativas que, por su ubicación aislada, requieren de un seguimiento particular.

Otra de las tareas destacadas fue la refacción y limpieza de las instalaciones de la Sección Unidad Operativa Caminera Gobernador Mayer. Allí, el personal policial realizó trabajos de mantenimiento para mejorar las condiciones de funcionamiento de la dependencia, lo que redunda en un servicio más eficiente para la comunidad.

El operativo también incluyó una intervención en la Estancia Don Ceferino, luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de humo en el predio. Según pudo saber este diario, al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una quema de forestación realizada por peones rurales del establecimiento. La situación fue controlada y se verificó que no existiera riesgo de propagación.