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Una particular escena de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en Comandante Luis Piedra Buena, cuando una motocicleta quedó incrustada debajo de una camioneta tras un choque ocurrido en una de las intersecciones urbanas de la localidad. Aunque el hecho generó preocupación entre quienes transitaban por el sector, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro tuvo lugar en la esquina de la avenida Gobernador Gregorio Ibáñez y la calle Sarmiento, un sector de constante circulación vehicular dentro del ejido urbano. Allí, por circunstancias que no fueron informadas oficialmente y que forman parte de las actuaciones correspondientes, colisionaron una Toyota Corolla Cross y una motocicleta Motomel Skua.

La particularidad del incidente quedó evidenciada apenas arribaron los equipos de emergencia. Como consecuencia del impacto, el rodado menor terminó enganchado debajo del paragolpes trasero de la camioneta, una situación que impedía su remoción manual y requería una intervención especializada para evitar daños mayores o riesgos durante la maniobra.

El operativo comenzó alrededor de las 10:45 horas, luego de un requerimiento efectuado por la Comisaría Primera de la localidad. En respuesta al llamado, una dotación de la División Cuartel 15° de Bomberos se dirigió al lugar a bordo de la unidad de rescate móvil para colaborar con las tareas preventivas.

Al llegar, los efectivos evaluaron la situación y diseñaron un procedimiento seguro para liberar la motocicleta. Debido a la posición en la que había quedado atrapada, fue necesario emplear equipamiento específico utilizado habitualmente en rescates y operaciones técnicas.

Los bomberos utilizaron un crique hidráulico junto con calces de seguridad escalonados para elevar de manera controlada la Toyota Corolla Cross. La maniobra permitió generar el espacio suficiente para retirar la Motomel Skua sin provocar movimientos bruscos ni comprometer la estabilidad del vehículo.

Uno de los aspectos más destacados del episodio fue que no hubo personas lesionadas. En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de la Comisaría Primera, personal de la División Cuartel 15° y agentes de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes y colaboraron en el ordenamiento de la circulación mientras se desarrollaba el operativo.