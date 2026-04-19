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Un fuerte accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este domingo en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena dejó como saldo importantes daños materiales y una escena que despertó interrogantes: un vehículo impactado contra un poste de alumbrado público, pero sin ocupantes en su interior al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Cipriano García y Rivadavia, donde personal de la Unidad de Rescate y Salvamento de la División Cuartel 15° acudió tras un llamado de alerta. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un Chevrolet Corsa había colisionado de manera violenta contra una estructura del tendido eléctrico, provocando severos daños tanto en el rodado como en el poste.

La escena no solo evidenciaba la magnitud del impacto, sino que también presentaba un factor de riesgo adicional: la afectación de la red eléctrica. En este sentido, los efectivos actuaron con rapidez y precisión, procediendo a la desconexión de las terminales de energía del vehículo y asegurando el perímetro para evitar posibles cortocircuitos o situaciones de electrocución.

El dato que más llamó la atención fue la ausencia de personas dentro del automóvil. Al momento del arribo de la dotación, no se encontraba ningún ocupante, lo que abría una serie de interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Este diario pudo saber que fueron trasladados al centro asistencial para ser sometidos a chequeos médicos y se encuentran fuera de peligro.

Tras las tareas iniciales, el lugar fue resguardado de manera preventiva, a la espera de las intervenciones correspondientes para la reparación del tendido eléctrico y la realización de peritajes que permitan reconstruir la mecánica del choque.