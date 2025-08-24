Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comandante Luis Piedra Buena celebró este fin de semana su 192° aniversario con un acto central cargado de emoción, en el que la intendenta Analía Farías dirigió un discurso enfocado en el presente y en los desafíos que enfrenta la comunidad. En un escenario marcado por la historia y la identidad local, la jefa comunal renovó su compromiso de gestión, destacó los avances logrados en materia de obras y seguridad, y llamó a construir una ciudad más justa e igualitaria.

El encuentro reunió a vecinos, autoridades y referentes institucionales en una jornada que no solo buscó conmemorar la fundación de la localidad, sino también proyectar el futuro en un contexto social y económico complejo. “Con trabajo, compromiso y respeto vamos a hacer grande a Piedra Buena. Desde mi lugar, asumo la responsabilidad de llevar adelante los destinos de esta comunidad junto a todos los trabajadores, a quienes agradezco profundamente”, afirmó Farías ante un público que acompañó con atención sus palabras.

La intendenta evitó extenderse en críticas al pasado, pero no dejó de reconocer las dificultades actuales: “No son tiempos fáciles, nos tocó una etapa complicada y compleja. Sin embargo, puedo decirle a mi querido pueblo que cada uno de los funcionarios trabaja con el compromiso de sacar adelante a nuestra ciudad”. En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia una Piedra Buena con igualdad de oportunidades para todos.

Uno de los anuncios más destacados de su discurso estuvo vinculado a la seguridad pública. Farías recordó que hace dos años, cuando aún era concejal, se comprometió a gestionar la apertura de un área de criminalística en la delegación local, un proyecto que ya comenzó a materializarse y que beneficiará no solo a la comunidad de Piedra Buena, sino también a toda la zona centro de Santa Cruz.

En materia de infraestructura, la intendenta destacó el acompañamiento del gobernador y de la Secretaría de Obras Públicas para concretar obras largamente esperadas. “Gracias a esta gestión, podemos decir que el próximo invierno muchas familias podrán conectarse a la red de gas. Cumplimos con la palabra empeñada. Los hechos son los que valen, no tantas palabras”, sostuvo con firmeza.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a los reclamos laborales que en las últimas semanas expresaron distintos sectores de trabajadores municipales. Lejos de esquivar el tema, Farías señaló: “Vamos a seguir trabajando para mejorar los haberes de los trabajadores. Eso es importante, porque hoy tengo compañeros reclamando y está bien que lo hagan. Queremos escuchar sus voces. Yo también fui parte de esos reclamos y sé lo que significa”.

La intendenta cerró su intervención con un mensaje de unidad y esperanza, invitando a todos los vecinos a ser parte del crecimiento de la ciudad. “A mi querido pueblo quiero renovarle el compromiso de seguir gestionando, para que haya obras, para mejorar los sueldos y para que podamos vivir en una Piedra Buena justa, con igualdad de oportunidades. Somos hombres y mujeres que no dejamos de trabajar. Feliz aniversario, Piedra Buena”.