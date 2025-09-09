Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una ola de profunda indignación recorre las calles de Comandante Luis Piedrabuena, donde la comunidad se movilizó masivamente para exigir justicia por un aberrante hecho de abuso sexual sufrido por una joven de 21 años la madrugada del pasado sábado.

La convocatoria, que inició en la intersección de las avenidas 21 de Noviembre y San Martín, fue un grito desesperado de una familia y un pueblo que se siente ultrajado por la inacción, las irregularidades y lo que perciben como una burla por parte de las autoridades judiciales y policiales.

El brutal suceso que conmociona a la localidad impulsó a Celso, padre de la víctima e integrante de la fuerza de seguridad provincial, a liderar una marcha pacífica en busca de respuestas y la detención inmediata del presunto agresor.

La movilización, que se dirigió hacia la Comisaría de la Mujer, no solo reclamó por el grave delito en sí, sino también por una serie de desprolijidades que han marcado la investigación desde sus primeras horas, generando una profunda desconfianza en el sistema.

Momento en el que las autoridades llegaron a hacer el allananamiento calificado por los padres de la víctima como “tardío”. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según relató Celso al portal de noticias local Piedra y Camino, pasaron dos días desde el hecho antes de que el personal de la comisaría se acercara al domicilio donde ocurrió el incidente. La intervención se limitó al secuestro de un vehículo, sin que se confirmara un allanamiento en el domicilio.

Esta tardanza y la naturaleza de la acción fueron calificadas por el padre como “una tomada de pelo“. La indignación se agravó al conocerse que, durante este tiempo de inacción oficial, la familia fue testigo directo de cómo una persona cercana al acusado ingresó al vehículo, sacó objetos y limpió el interior del mismo, donde se habría cometido el abuso.

La actuación de la Comisaría de la Mujer también ha sido objeto de severas críticas por parte de la familia de la víctima. Celso apuntó directamente a la Comisario Óscar, responsable de dicha dependencia, a quien consideró como una “persona incompetente” que debería haber sido apartada del caso de inmediato por la Jefatura de Policía. “Ella no podía haber realizado el procedimiento que realizó”, afirmó el padre, lamentando que, a su juicio, “hizo todo mal las cosas” desde el principio y exigiendo que se hubiera designado a otra comisaría para la tarea.

En la jornada del lunes, además, 25 integrantes de la Policía de Santa Cruz se habían sumado al reclamo de los padres, quemando cubiertas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Críticas a la Justicia

Pero las deficiencias no se limitan al accionar policial. El ámbito judicial también ha sido señalado por lo que la familia describe como una “falta de respeto” y una “burla”. Inicialmente, el juzgado interviniente emitió una prohibición de acercamiento por solo 10 días, un plazo que luego fue corregido a 90 días, alegando un error. Esta situación resultó inaceptable para la familia: “A nosotros eso no nos convence de nada, no nos satisface de nada tampoco. Nosotros lo que queremos es la detención inmediata de la persona”, sentenció Celso en declaraciones al portal antes mencionado.

El hecho de que el presunto abusador permanezca en libertad, solamente fijando domicilio, ha generado un profundo malestar. “Habiendo todas las pruebas habido por haber, todavía esta persona sigue libre paseándose por todos lados como c… de risa hasta de nosotros y de la propia justicia“, expresó el padre con dolor e impotencia.

El pedido a las autoridades

A la falta de respuestas y acciones concretas por parte de los organismos locales, se suma la ausencia de las máximas autoridades policiales provinciales. A pesar de la gravedad del caso aberrante y de que la propia familia forma parte de la institución policial, no se han hecho presentes representantes de la jefatura de policía. Celso reveló que lo único que han recibido son llamadas telefónicas, una modalidad que rechazó enfáticamente. “Nosotros pedimos la presencia si tiene que venir el ministro o el jefe de policía, que se acerquen, que nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a atender, pero por teléfono no“, exigió. Subrayó que si para otros asuntos las autoridades pueden viajar desde Río Gallegos, deberían hacerlo también para este caso, que ha causado tanto daño.