La comunidad universitaria de Río Gallegos atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Florencia Agustina Candelaria Machini, licenciada en Psicopedagogía y trabajadora no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Tenía 27 años y se desempeñaba en el área de Asistencia Técnica y Reglamentaria de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG).

El sábado, Florencia sufrió un aneurisma cerebral y fue intervenida quirúrgicamente esa misma noche. Sin embargo, su estado de salud se complicó y murió el domingo 10 de agosto a las 23:45 horas en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Cierre total del campus por duelo

La UARG dispuso duelo de 3 días y cerrar completamente sus instalaciones durante toda la jornada de este lunes para permitir que trabajadores, docentes y estudiantes acompañen el velatorio y despedida de la joven. La ceremonia se llevaba a cabo desde las 10 hasta las 16 horas en Cochería del Sur, ubicada en Ameghino y Urquiza.

Posteriormente, sus restos eran cremados para ser trasladados a su destino final.

Una profesional brillante y querida

Florencia Machini, oriunda de Comandante Luis Piedra Buena, se graduó en noviembre de 2021 como Licenciada en Psicopedagogía. Desde entonces, se destacó tanto por su compromiso académico como por su labor en la investigación científica, participando en trabajos sobre la autoridad pedagógica y las nuevas infancias.

Compañeros, autoridades y amigos la describen como una persona “alegre, sonriente, empática, amable, brillante y estudiosa”, cualidades que marcaron su paso por la universidad y por cada vínculo que construyó.

Condolencias y acompañamiento a la familia

La UNPA expresó su pesar mediante un comunicado, enviando condolencias a familiares y amigos, especialmente a su pareja, Lucas Carulli, también egresado de la institución. La familia agradeció la presencia y el afecto recibido en estas horas tan difíciles.

Sus padres, Daniel Machini y Patricia Díaz, junto a sus hermanos y seres queridos, destacaron que “la energía y luz que nos dio Florcita no podrá ser reemplazada por nada”.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de una arteria en el cerebro, causada por el debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo. Puede pasar desapercibido por años, pero si se rompe provoca una hemorragia interna grave que puede resultar mortal. Entre los factores de riesgo se encuentran la hipertensión, el tabaquismo, antecedentes familiares y ciertas enfermedades genéticas.