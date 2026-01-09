Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio que pudo haber tenido consecuencias graves se registró en la noche del jueves en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, cuando un automóvil sufrió un principio de incendio dentro del garaje de una vivienda particular. La rápida reacción del propietario y la posterior intervención de los bomberos permitieron controlar la situación sin que se produjeran personas lesionadas ni daños estructurales en el inmueble, aunque el hecho volvió a poner en foco los riesgos asociados a las reparaciones mecánicas en espacios cerrados.

El incidente ocurrió pocos minutos después de las 20:00 horas, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en un Renault 12. Según la información oficial, el foco ígneo se originó en el vano motor, específicamente en el sector del carburador, cuando el auto se encontraba detenido dentro del garaje de la vivienda.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el propietario advirtió de inmediato la presencia de fuego y actuó con rapidez, logrando sofocar las llamas con agua antes de que el incendio se propagara. Esa reacción inicial resultó clave para evitar que el fuego tomara mayor intensidad en un ambiente cerrado, donde la acumulación de gases y materiales combustibles suele agravar este tipo de situaciones.

Al arribar al lugar, la dotación de bomberos realizó una inspección técnica exhaustiva, una tarea fundamental incluso cuando el fuego ya ha sido controlado. Los efectivos verificaron la existencia de posibles puntos calientes, evaluaron el estado general del motor y procedieron a desconectar los sistemas del vehículo, con el objetivo de descartar cualquier riesgo de reignición que pudiera comprometer la seguridad de la vivienda y de sus ocupantes.

Las pericias permitieron establecer que el incendio tuvo un origen accidental. Mientras se trabajaba sobre el carburador, un chispazo eléctrico entró en contacto con vapores de combustible presentes en el ambiente, lo que generó una ignición instantánea. Este tipo de situaciones no es infrecuente durante reparaciones caseras, especialmente en vehículos con sistemas más antiguos, donde una mínima chispa puede ser suficiente para iniciar un foco de fuego.