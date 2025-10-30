Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad habitual de Comandante Luis Piedra Buena se vio alterada este jueves por la mañana, cuando el dueño de una agencia de quiniela descubrió que su local había sido violentado durante la madrugada. Los delincuentes se llevaron equipos electrónicos y provocaron importantes destrozos. La Policía investiga si el robo forma parte de una seguidilla de hechos ocurridos en la misma jornada.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la localidad, el episodio se registró en las primeras horas de este jueves en una agencia de quiniela ubicada sobre la avenida San Martín al 299, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Al llegar para iniciar la jornada laboral, el propietario del comercio se encontró con una escena desoladora: vidrios rotos, puertas forzadas y el interior completamente revuelto.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los autores del hecho ingresaron tras violentar una de las aberturas del frente del local. Una vez adentro, sustrajeron un televisor de 43 pulgadas y un monitor que se utilizaban para la atención al público. Además, intentaron acceder a la caja registradora, aunque no habrían logrado llevarse dinero.

El personal de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz se presentó en el lugar y realizó un minucioso relevamiento de huellas, rastros y elementos que permitan identificar a los responsables. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona también serán clave para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes y después del robo.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el hecho no sería aislado. En la misma madrugada se habrían reportado otros robos o intentos de robo en distintos locales comerciales de Piedra Buena, lo que hace sospechar que podría tratarse de una misma banda que aprovechó la escasa circulación nocturna para actuar.