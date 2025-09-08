Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del lunes comenzó con un sobresalto en la Ruta Provincial 288, a pocos kilómetros de la localidad de Puerto Santa Cruz, cuando un vehículo impactó contra un guanaco y terminó fuera de la calzada. El conductor, que viajaba en un Volkswagen Gol Trend, resultó con golpes leves y fue trasladado al hospital para una revisión preventiva.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el accidente ocurrió durante las primeras horas del día, en un tramo conocido por el tránsito de fauna silvestre. El conductor perdió el control tras la colisión con el animal, lo que provocó que el vehículo terminara en la banquina. Personal del Cuartel 7 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió al lugar para asistir la emergencia y verificar posibles riesgos derivados del siniestro.

Las tareas incluyeron la desconexión de la batería del automóvil y la inspección de posibles fugas de combustible, medidas habituales que se realizan de forma preventiva para evitar un incendio posterior al choque. Paralelamente, una ambulancia trasladó al conductor hasta el hospital local, donde quedó bajo observación aunque, según los primeros reportes médicos, no presentaba lesiones de gravedad.

El accidente, que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, se inscribe en un escenario recurrente en la provincia. Los guanacos, especie característica de la estepa, suelen desplazarse en grupos y cruzar de manera imprevista las rutas provocando algo más que dolores de cabeza a los automovilistas.