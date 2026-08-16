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Un vehículo despistó durante la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional N° 3, en inmediaciones de Comandante Luis Piedra Buena, y obligó a desplegar un operativo de asistencia debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en la zona.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 10 de la ruta nacional y demandó la intervención de la División Cuartel 15°, cuyos efectivos acudieron al lugar para asistir a las personas que viajaban en el automóvil y garantizar la seguridad de la escena.

El procedimiento comenzó a las 18:05 y se extendió hasta las 18:45, en una jornada marcada por las inclemencias climáticas que dificultaban la circulación.

Según pudo saber La Opinión Austral, a pesar del despiste, las ocupantes del vehículo no presentaban lesiones y no requirieron atención médica. La prioridad de los equipos de emergencia pasó entonces por asegurar el automóvil y evitar que las condiciones del camino derivaran en una situación de mayor riesgo.

Al arribar al sector, los efectivos encontraron el automóvil luego del despiste y trabajaron junto al personal de la Comisaría Segunda. Según se informó, fueron los efectivos policiales quienes realizaron las primeras tareas sobre el rodado: desengancharon y estabilizaron el vehículo sobre la calzada.

Esta intervención permitió asegurar la posición del automóvil y generar las condiciones necesarias para que pudiera ser acompañado posteriormente hasta la localidad.

La estabilidad del vehículo resultaba especialmente importante debido a las condiciones climáticas existentes en ese momento. Con lluvia, nieve, hielo o una calzada afectada por las bajas temperaturas, cualquier movimiento inesperado de un vehículo detenido puede generar un nuevo riesgo para quienes permanecen en la zona y para otros conductores.

Una vez controlada la situación, Bomberos realizó la evaluación correspondiente de las ocupantes. Uno de los puntos centrales del procedimiento fue comprobar el estado de las personas que viajaban en el vehículo.

La dotación constató que las ocupantes no presentaban lesiones y que no requerían atención médica.