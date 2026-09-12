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La mañana de este sábado comenzó con momentos de marcada zozobra a la vera de la Ruta Nacional N° 3, en el acceso a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. El incidente se desencadenó en el predio de la Estación de Servicio Sur Atlantic Oil, un punto neurálgico de reabastecimiento para camioneros y viajeros que transitan la vasta geografía patagónica.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo se inició minutos antes de las 07:40 horas, cuando el conductor de un pesado transporte de carga marca Volvo ingresó al sector de surtidores. De forma imprevista, una densa humareda acompañada por chispas comenzó a emanar de la denominada “mochila” de rastreo satelital, ubicada en la parte frontal del primer furgón del acoplado. La cercanía inmediata con las mangueras de expendio de combustible encendió todas las alarmas, activando los reflejos del personal que trabajaba en el lugar a esa hora de la mañana.

En un contexto de alta vulnerabilidad, la primera respuesta no provino de una sirena, sino de la pericia y el aplomo de los trabajadores del playón. Un operario del surtidor, aplicando los protocolos básicos de seguridad de la estación, tomó de inmediato un extintor portátil de PQS (polvo químico seco) y atacó directamente el foco ígneo. Su accionar certero permitió sofocar las llamas en cuestión de segundos, neutralizando el peligro inminente de que el fuego se expandiera por la carrocería del furgón o alcanzara la infraestructura del comercio.

Pocos minutos después, y tras la llamada de emergencia, arribó al lugar una dotación especializada de la División Cuartel 15° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Los efectivos asumieron el control de la escena e iniciaron una exhaustiva verificación técnica de seguridad sobre el área afectada para descartar focos secundarios o temperatura residual en los materiales sintéticos de la estructura. Paralelamente, en un móvil, una comisión de la comisaría local montó un cordón preventivo para ordenar el tránsito interno del predio y garantizar el trabajo sin contratiempos de los rescatistas.

Las pericias preliminares realizadas en el lugar confirmaron que la causa del siniestro fue de carácter estrictamente accidental, originada por un cortocircuito e inestabilidad eléctrica dentro del propio dispositivo de rastreo satelital. Tras media hora de intensas labores de enfriamiento y chequeo de circuitos, el operativo concluyó exitosamente a las 08:15 horas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, intoxicadas, ni daños estructurales en el camión más allá del módulo tecnológico incinerado.