Un incendio destruyó una vivienda de material liviano en Piedra Buena Una vivienda precaria construida con chapa y madera sufrió un incendio generalizado durante la noche del sábado en Comandante Luis Piedra Buena. Bomberos del Cuartel 15 trabajaron durante casi dos horas para extinguir las llamas y evitar una posible reignición.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la noche del sábado, personal de la División Cuartel 15 de Comandante Luis Piedra Buena intervino en un incendio declarado en una vivienda ubicada sobre calle Roca Oeste al 800. El siniestro movilizó a una dotación de cuatro efectivos que trabajó intensamente durante casi dos horas para controlar las llamas y asegurar el lugar.

Según se informó, el alerta fue recibido por la guardia de emergencias, lo que motivó la salida inmediata de la unidad autobomba M-929 hacia el sector afectado. Al arribar, los bomberos constataron un incendio generalizado en una vivienda tipo monoambiente construida con materiales ligeros, principalmente chapa y madera.

Ante la magnitud del fuego, el personal desplegó inicialmente una línea de ataque de 38 milímetros, aunque debido a la rápida propagación de las llamas fue necesario reforzar las tareas con una segunda línea de 44,5 milímetros para lograr contener y extinguir el foco ígneo.

Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron tareas de ventilación, remoción de escombros y enfriamiento de la estructura. Estas maniobras permitieron asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes del incendio.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños en el material operativo utilizado durante la intervención.

El operativo contó además con la colaboración de personal de la comisaría local y fue supervisado por el oficial de servicio de turno. Tras finalizar las tareas de seguridad, la dotación regresó a la dependencia luego de un arduo trabajo desarrollado durante gran parte de la noche.