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Momentos de preocupación se vivieron durante la tarde del sábado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena cuando un principio de incendio se registró en el interior del Teatrino Municipal, uno de los espacios culturales más representativos de la comunidad. Gracias a una rápida intervención policial y al posterior trabajo de los bomberos, la situación pudo ser controlada antes de que las llamas se propagaran y ocasionaran daños de mayor magnitud.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas en el edificio ubicado sobre la avenida Gregorio Ibáñez. Un llamado de emergencia alertó sobre la presencia de un foco ígneo en el sector de camarines, una zona interna utilizada habitualmente por artistas, actores y participantes de las distintas actividades culturales que se desarrollan en el lugar.

Ante la situación, una dotación de la División Cuartel 15° de Bomberos se dirigió de inmediato hacia el inmueble a bordo de una autobomba. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego había sido contenido en una primera instancia gracias a la rápida reacción de un integrante de la Policía de Santa Cruz, quien utilizó extintores portátiles para evitar que las llamas avanzaran hacia otras dependencias del edificio.

La intervención inicial resultó fundamental para ganar tiempo y reducir considerablemente el riesgo de propagación. En estructuras cerradas como teatros, auditorios o centros culturales, un incendio puede extenderse rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables utilizados en escenografías, cortinados, mobiliario y equipamiento técnico.

Una vez en el lugar, los bomberos desplegaron una línea de agua de 38 milímetros para realizar las tareas de enfriamiento definitivo del sector comprometido. El procedimiento tuvo como objetivo eliminar cualquier punto caliente que pudiera reactivar el fuego y garantizar que el incidente quedara completamente controlado.

Posteriormente, el personal especializado llevó adelante la ventilación integral del recinto para evacuar el humo acumulado en el interior del edificio. Esta etapa es clave en cualquier intervención de este tipo, ya que permite restablecer condiciones seguras para futuras inspecciones y evita posibles complicaciones derivadas de la concentración de gases y partículas en suspensión.

La ausencia de víctimas fue uno de los aspectos más destacados de la intervención. Asimismo, la rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia permitió que el episodio quedara circunscripto al sector donde se originó el foco ígneo.