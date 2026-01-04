Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio vehicular de importantes dimensiones se registró durante la mañana de este domingo 4 de enero sobre la Ruta Nacional N° 288, a unos 64 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. El siniestro, que afectó por completo a un automóvil particular, demandó la intervención del Cuartel 15° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz y volvió a poner en foco los riesgos de transitar largas distancias por rutas patagónicas, especialmente durante la temporada estival.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el alerta ingresó en horas de la mañana, cuando se dio aviso sobre un vehículo que se encontraba envuelto en llamas en el tramo conocido como Zona III de la traza nacional. Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató que el fuego se encontraba generalizado y había comprometido la totalidad del rodado, lo que obligó a desplegar de inmediato un operativo de combate directo contra las llamas.

Cuatro efectivos del cuartel trabajaron en la emergencia utilizando una línea devanadera, logrando controlar y extinguir el incendio en una intervención que resultó clave para evitar que la situación se agravara. Una vez sofocado el foco ígneo, se realizaron tareas de enfriamiento y aseguramiento del área, con el objetivo de descartar cualquier posibilidad de reignición, una práctica habitual en este tipo de siniestros y fundamental para garantizar la seguridad en zonas de tránsito vehicular.

Según el peritaje preliminar realizado en el lugar, el incendio tuvo un origen accidental. Las primeras conclusiones indican que el fuego se habría iniciado a raíz de una falla en el sistema eléctrico del vehículo, puntualmente en el sector de la fusilera. Este tipo de desperfectos, si bien no son frecuentes, pueden generar consecuencias graves cuando se producen en plena circulación, especialmente en rutas extensas y con escasa asistencia inmediata, como ocurre en varios tramos del interior santacruceño.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. El propietario del automóvil, un vecino oriundo de Puerto Santa Cruz, logró salir a tiempo del vehículo y resultó ileso, lo que evitó que el episodio pasara a mayores. El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, aunque no fue necesario interrumpir de manera prolongada la circulación.

Finalizadas las tareas operativas y una vez asegurada la escena, la dotación retornó a su base alrededor de las 13:00 horas, sin novedades en cuanto al personal ni al material utilizado durante el procedimiento.