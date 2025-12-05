Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del jueves dejó una escena inesperada en Comandante Luis Piedra Buena, cuando una camioneta quedó atrapada por la crecida del río y obligó a un rápido operativo de rescate por parte de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. El episodio, ocurrido en la ribera entre las calles J. Menéndez y Gobernador Gregores, encendió las alarmas entre los vecinos que advirtieron cómo el agua avanzaba sobre el vehículo hasta cubrir parte del capot.

Según informó la División Cuartel 15, el llamado de auxilio ingresó pasadas las últimas horas de la tarde, indicando que una camioneta Ford Ranger había quedado en medio de la marea creciente.

El lugar donde había quedado la camioneta. FOTO: POLICIA SANTA CRUZ

El móvil Prio 929 fue el primero en llegar al lugar y constató que el rodado estaba parcialmente sumergido, imposibilitado de moverse por sus propios medios debido al avance del agua sobre el sector costero.

Los bomberos trabajaron con rapidez para evitar que la situación empeorara. Mediante el uso de una eslinga, lograron enganchar el vehículo y arrastrarlo lentamente hacia un punto seguro, lejos de la influencia directa de la marea. La maniobra demandó precisión y coordinación, ya que el terreno fangoso y la escasa visibilidad propia del horario dificultaban cada movimiento.

El operativo finalizó sin personas lesionadas y con el rodado puesto a resguardo. Fuentes policiales indicaron que todo se desarrolló en pocos minutos gracias a la inmediata respuesta del personal de emergencia y a la colaboración de quienes dieron aviso de la situación.