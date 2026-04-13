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Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en la localidad de Piedra Buena durante las primeras horas de este lunes, cuando dos vehículos particulares protagonizaron una colisión en una intersección urbana. La rápida intervención de los bomberos permitió asistir a las personas involucradas y evitar que la situación pasara a mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el hecho se registró en el cruce de las calles Gobernador Moyano y Benigno Fernández, un punto de circulación habitual dentro del entramado urbano. Hasta allí acudió de urgencia personal de la División Cuartel 15°, tras recibir el alerta que daba cuenta de un accidente con posibles personas lesionadas.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena que evidenciaba la violencia del impacto: un Fiat Qubo y un Volkswagen Polo presentaban daños de consideración en sus estructuras, lo que obligó a desplegar un operativo técnico inmediato.

Dentro del Fiat Qubo, una de las ocupantes manifestaba dolencias que requerían atención especializada. Frente a este cuadro, los bomberos activaron los protocolos de rescate, procediendo a la inmovilización de la conductora para evitar agravar posibles lesiones. Luego, realizaron su extracción de manera segura del habitáculo y coordinaron su traslado al hospital local, donde quedó bajo observación médica.

En paralelo, la conductora del segundo vehículo también fue asistida en el lugar. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, recibió atención preventiva como parte del procedimiento habitual en este tipo de intervenciones.

El operativo no se limitó únicamente al rescate de las personas. Como parte de las tareas de seguridad, el personal interviniente llevó adelante el aseguramiento de la zona para evitar nuevos incidentes en el sector. Asimismo, se procedió a la desconexión de las baterías de ambos rodados, una medida clave para prevenir cortocircuitos o posibles focos de incendio derivados del impacto.