Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del martes dejó una nueva muestra del compromiso y la eficiencia con la que operan los cuerpos de Bomberos de Santa Cruz. En el kilómetro 2379 de la Ruta Nacional N.º 3, a pocos kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena, dos cuarteles intervinieron de manera coordinada para asegurar la escena de un vuelco y prevenir riesgos mayores, en un tramo de la ruta que suele registrar un tránsito constante de vecinos, transportistas y turistas que recorren la región.

Según pudo saber La Opinión Austral, el aviso ingresó a primera hora, cuando se reportó la presencia de un Fiat Palio blanco volcado sobre la banquina. Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo se encontraba sin ocupantes en su interior, dado que el conductor había sido trasladado momentos antes por una ambulancia que circulaba por la zona. Aunque aún se desconocen las circunstancias que derivaron en el siniestro, la prioridad del operativo fue garantizar la seguridad sobre la calzada y evitar incidentes secundarios.

La primera dotación en intervenir fue la División Cuartel 15 de Comandante Luis Piedra Buena, que llegó con el móvil M-PRIO 1049. Su tarea se centró en estabilizar el vehículo volcado, una acción indispensable para impedir movimientos inesperados que pudieran poner en riesgo al personal o a otros conductores. Además, llevaron adelante un control preventivo para evaluar posibles pérdidas de fluidos, uno de los factores que más suele complicar este tipo de emergencias, especialmente en rutas provinciales y nacionales.

Minutos más tarde, y tomando jurisdicción sobre el hecho, arribó personal de la División Cuartel 7 de Puerto Santa Cruz a bordo del M-PRIO 1046. Los bomberos efectuaron una inspección final del área, verificando que no existieran riesgos ambientales ni mecánicos y dejando la escena en condiciones seguras. La intervención fue cerrada sin novedades adicionales.

El operativo destacó por la articulación entre los cuarteles involucrados, una práctica cada vez más frecuente en la provincia para optimizar la respuesta ante siniestros viales, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos.