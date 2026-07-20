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El ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ubicó a Río Gallegos tercera entre las cinco ciudades con los valores más bajos del país en el inicio de la semana. En la capital santacruceña, la temperatura descendió a -8,3°C durante la mañana, con viento del oeste y una sensación térmica de -15,8°C.
La primera gran nevada del año en Río Gallegos llegó este viernes y en la noche del domingo, volvió a nevar copiosamente. La nieve acumulada tentó a los vecinos a crear más muñecos de nieve.
Los lectores de La Opinión Austral y los oyentes de Radio LU12 AM680 de toda la provincia compartieron con el Grupo La Opinión Austral las imágenes de sus creaciones, entre ellas hasta una bandera argentina en Comandante Luis Piedra Buena.
Walter Sosa, Roxana Sosa, “Jona” Moyano, Fabián Barrientos y Juan Muñoz fueron los creadores de la bandera de nieve de 7 metros por 1,80 mts. ¡Mirá todas las fotos!