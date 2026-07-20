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El ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ubicó a Río Gallegos tercera entre las cinco ciudades con los valores más bajos del país en el inicio de la semana. En la capital santacruceña, la temperatura descendió a -8,3°C durante la mañana, con viento del oeste y una sensación térmica de -15,8°C.

La primera gran nevada del año en Río Gallegos llegó este viernes y en la noche del domingo, volvió a nevar copiosamente. La nieve acumulada tentó a los vecinos a crear más muñecos de nieve.

Los lectores de La Opinión Austral y los oyentes de Radio LU12 AM680 de toda la provincia compartieron con el Grupo La Opinión Austral las imágenes de sus creaciones, entre ellas hasta una bandera argentina en Comandante Luis Piedra Buena.

Walter Sosa, Roxana Sosa, “Jona” Moyano, Fabián Barrientos y Juan Muñoz fueron los creadores de la bandera de nieve de 7 metros por 1,80 mts. ¡Mirá todas las fotos!

1 de 39 | El muñeco creado por Ana. 2 de 39 | 3 de 39 | El muñeco de Paola. 4 de 39 | Verónica compartió su creación. 5 de 39 | El muñeco de Romina. 6 de 39 | La creación de Ary. 7 de 39 | La creación de Lorena. 8 de 39 | Una pequeña vecina junto a su obra. 9 de 39 | Familia riogalleguense junto a su muñeco. 10 de 39 | María compartió su obra de nieve. 11 de 39 | 12 de 39 | El muñeco compartido por Ivana. 13 de 39 | La mascota de Morena posando junto a su muñeco. 14 de 39 | Belén compartió su muñeco con la bandera argentina y santacruceña en alto. 15 de 39 | El muñeco creado por una pequeña vecina. 16 de 39 | Forky, el muñeco. 17 de 39 | José Manuel, la creación de "Cele" y "Male" del barrio 108 Viviendas. 18 de 39 | 19 de 39 | 20 de 39 | 21 de 39 | 22 de 39 | 23 de 39 | 24 de 39 | Un muñeco argentino. 25 de 39 | 26 de 39 | Los creadores del Olaf del barrio 366 Viviendas. 27 de 39 | Olaf en el barrio 366 Viviendas. 28 de 39 | El muñeco realizado por dos pequeñas de Río Gallegos. 29 de 39 | Alexia Toledo junto a su muñeco de nieve. 30 de 39 | 31 de 39 | Una familia de muñecos de Boca Juniors. 32 de 39 | El muñeco de nieve creado por César. 33 de 39 | "Es bueno volver a la niñez", celebró un vecino. 34 de 39 | 35 de 39 | El muñeco de nieve de la comunidad de la Parroquia San Juan Bosco. 36 de 39 | 37 de 39 | 38 de 39 | La escultura de nieve realizada en Comandante Luis Piedra Buena. 39 de 39 | Walter Sosa, Roxana Sosa, Jona Moyano, Fabian Barrientos y Juan Muñoz, los creadores de la bandera argentina de nieve.