Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La extensa traza de la Ruta Nacional N° 3 volvió a ser escenario de un accidente que golpea de lleno a la actividad productiva santacruceña. En horas de la tarde de este lunes, un camión que transportaba corderos volcó en un tramo ubicado entre las localidades de Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena, generando una escena que combinó preocupación vial y pérdidas significativas para el sector rural.

Según la información recabada por La Opinión Austral, la unidad quedó recostada sobre uno de sus laterales tras el impacto y posterior vuelco, lo que provocó la muerte de aproximadamente veinte ovejas. Algunas de ellas quedaron atrapadas dentro de la caja del camión, mientras que otras fueron despedidas y quedaron esparcidas a la vera de la calzada, en un cuadro que obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos riesgos en la circulación.

Algunos de los animales que murieron en la jaula. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Hasta el lugar se dirigía personal de la Dirección de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz, que tomó intervención para asistir en el procedimiento, preservar la zona y comenzar con las actuaciones correspondientes. También se esperaba la llegada de otros organismos para colaborar en el ordenamiento del tránsito y en la evaluación de la situación, teniendo en cuenta que se trata de una ruta de alto flujo vehicular, especialmente utilizada por el transporte de cargas y la producción ganadera.

Las causas que originaron el siniestro aún no habían sido establecidas al cierre de esta edición. No se descarta ninguna hipótesis: desde una falla mecánica hasta las condiciones del asfalto o una posible maniobra imprevista en un tramo donde las distancias largas y el cansancio al volante suelen jugar un papel determinante.