Un incendio de importantes proporciones alteró la calma de la mañana del domingo en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, cuando un galpón ubicado sobre la calle Saturnino García fue alcanzado por las llamas y quedó seriamente dañado. El siniestro, que obligó a un rápido y coordinado despliegue de los bomberos, se desarrolló en un área mixta, con viviendas y actividades comerciales cercanas, lo que incrementó la preocupación de los vecinos y la urgencia del operativo.

El alerta se activó en las primeras horas del día, cuando se advirtió la presencia de fuego y humo saliendo desde el interior de un galpón de aproximadamente 70 metros cuadrados. Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar la dotación, el incendio ya se encontraba en fase generalizada, con un importante compromiso del interior y riesgo de propagación hacia construcciones linderas. La escena presentaba un escenario complejo, con alta carga térmica y materiales combustibles que favorecían el avance de las llamas.

Ante esa situación, los efectivos priorizaron la seguridad del personal y del entorno. La primera medida adoptada fue la desconexión inmediata del suministro eléctrico, una acción clave para evitar descargas, cortocircuitos o nuevos focos ígneos que pusieran en peligro tanto a los bomberos como a los vecinos de la zona. Con el lugar asegurado, se dio inicio a un ataque combinado, pensado para ganar tiempo y reducir la intensidad del fuego.

El combate de las llamas comenzó desde el exterior, mediante una línea de 38 milímetros que permitió enfriar el ambiente y bajar la carga térmica ingresando agua a través de una de las ventanas del galpón. En paralelo, se trabajó para forzar el portón principal, lo que posibilitó sumar una línea devanadera y avanzar hacia el núcleo del incendio. Esa maniobra fue determinante para lograr la extinción progresiva del foco principal y evitar que el fuego se expandiera a otros sectores.

Una vez controladas las llamas, el operativo continuó con tareas minuciosas de remoción de escombros y enfriamiento, con el objetivo de eliminar puntos calientes que pudieran reavivar el incendio. El peritaje posterior confirmó que el incendio tuvo un origen accidental. Según se determinó, la causa fue una falla eléctrica en el pilar de ingreso del suministro, que se encontraba ubicado dentro del mismo galpón.

En el lugar también colaboró personal de la Comisaría Primera, que brindó apoyo preventivo y ordenó el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas.