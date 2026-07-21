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Las complicadas condiciones climáticas que afectan a gran parte de Santa Cruz volvieron a ser escenario de un accidente de tránsito. Durante la tarde del lunes, un camión de gran porte protagonizó un vuelco sobre un sector de la Ruta Nacional N° 3, en inmediaciones del cruce con la Ruta Provincial N° 288, lo que motivó un importante operativo de emergencia encabezado por la División Cuartel 7° de Puerto Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el hecho ocurrió alrededor de las 15:17 horas, cuando el conductor de un camión marca Foton Auman perdió el control de la unidad mientras transitaba por una calzada afectada por la presencia de nieve y escarcha, dos factores que reducen considerablemente la adherencia de los neumáticos y aumentan el riesgo de despistes y vuelcos durante la temporada invernal.

Tras recibir el aviso de la emergencia, personal de Bomberos se trasladó rápidamente hasta el lugar del siniestro para asistir al conductor y garantizar la seguridad en la zona. Al arribar, los efectivos constataron que el rodado había volcado a un costado de la ruta y que existían riesgos asociados a posibles pérdidas de combustible y al sistema eléctrico del vehículo.

Como primera medida, los rescatistas procedieron a desconectar la batería del camión para eliminar cualquier posibilidad de cortocircuito o incendio. Posteriormente realizaron un barrido del combustible que se había derramado sobre la banquina, evitando que el líquido inflamable representara un peligro para otros automovilistas o para el personal que trabajaba en el operativo.

El conductor, único ocupante del transporte, sufrió diversas lesiones producto del vuelco. Personal médico acudió al lugar para brindarle las primeras atenciones y luego dispuso su traslado al hospital de Comandante Luis Piedra Buena, donde fue sometido a una evaluación médica. Según se informó, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Las tareas de emergencia se extendieron hasta las 16:59 horas y permitieron asegurar completamente el sector antes de que la dotación regresara a su base.

Las autoridades reiteraron el pedido a los conductores para extremar las medidas de precaución al viajar, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y consultar previamente el estado de las rutas antes de iniciar cualquier recorrido. En condiciones climáticas adversas, una conducción prudente puede ser determinante para evitar accidentes.