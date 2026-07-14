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Una rápida y coordinada intervención de los equipos de emergencia permitió asistir este mediodía a una familia que protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional N.º 288, en cercanías de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. El accidente movilizó a personal de la División Cuartel 15° de Bomberos, que desplegó un operativo de rescate para asistir a los seis ocupantes de una camioneta Toyota Hilux SW4, entre ellos cuatro menores de edad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió a unos 68 kilómetros de Piedra Buena y obligó a activar el protocolo de emergencia para este tipo de incidentes viales. Gracias a la rápida respuesta de los organismos intervinientes, los ocupantes recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.

De acuerdo con la información oficial, el operativo comenzó alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando la División Cuartel 15° recibió el aviso sobre el vuelco de una camioneta en un sector de la Ruta Nacional 288.

Inmediatamente se dispuso la salida de la unidad de rescate, que se dirigió al lugar para brindar asistencia a las personas involucradas y garantizar la seguridad en la zona del accidente.

Al arribar, los bomberos constataron que en el vehículo viajaban seis personas: dos adultos y cuatro menores de edad. La prioridad fue verificar el estado de salud de cada uno de los ocupantes y brindar la atención inicial hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Durante la evaluación, los rescatistas detectaron que una de las menores manifestaba dolencias en la zona cervical. Como medida preventiva y siguiendo los protocolos de atención prehospitalaria, procedieron a inmovilizarla para evitar posibles lesiones mayores durante su traslado.

Posteriormente, los seis ocupantes fueron derivados al nosocomio de Piedra Buena, donde quedaron bajo observación médica y fueron sometidos a los controles correspondientes para determinar la existencia de lesiones derivadas del vuelco.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia sanitaria, otra parte de la dotación trabajó para asegurar el vehículo y eliminar cualquier riesgo que pudiera poner en peligro a los rescatistas o a otros automovilistas que transitaban por la ruta.