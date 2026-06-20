Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito generó preocupación este viernes sobre la Ruta Nacional N° 3, a unos 40 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena, cuando una comitiva del Servicio Penitenciario Provincial sufrió un vuelco mientras se dirigía hacia Pico Truncado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el contingente viajaba desde la zona sur de la provincia hacia el norte para cumplir funciones de refuerzo en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado, en medio del contexto de tensión que atraviesa el sector por el conflicto salarial y las medidas de fuerza del personal penitenciario.

La comitiva de apoyo técnico está integrada por 11 efectivos. Sin embargo, en el vehículo que protagonizó el vuelco se trasladaban únicamente tres personas, según indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Pese a la magnitud del hecho, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Los ocupantes fueron asistidos tras el incidente y posteriormente sometidos a controles médicos de rutina, constatándose que todos se encuentran fuera de peligro.

Fuentes consultadas indicaron que, tras el accidente, los efectivos fueron trasladados a una dependencia policial para avanzar con los trámites de rigor, entre ellos la intervención de las aseguradoras y la toma de declaraciones para reconstruir lo sucedido.

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Por el momento, las circunstancias que provocaron el vuelco continúan bajo investigación.