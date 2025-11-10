Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vínculo entre la fuerza policial y la ciudadanía se construye no solo en el día a día del patrullaje, sino en espacios de encuentro y confianza mutua. Y eso es precisamente lo que ha logrado cimentar la Policía de la Provincia de Santa Cruz con el “Paseo de la Seguridad“, un evento que ya suma más de 11 años de tradición y que se ha vuelto una cita ineludible en el calendario provincial.

Este año, la nueva edición se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de noviembre en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz.

La cabo primero Gisella Castillo y el sargento primero Martín Benítez, ambos del Departamento de Relaciones Públicas, hablaron con LU12 AM680 y explicaron la filosofía central de este despliegue masivo. La meta, según Castillo, no es simplemente una “especie de muestra anual” de trabajo, sino algo más profundo: “queremos no solamente mostrar el trabajo, sino también dejar una enseñanza, un aprendizaje que tiene que ver con la prevención“.

La cabo primero Gisella Castillo del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía. FOTO: GOBIERNO

El juego como estrategia de prevención

Los organizadores han entendido que, para llegar de forma efectiva a todos los sectores, la información debe ser asimilada de otra manera. Benítez explicó la sencilla pero efectiva premisa del Paseo: “al niño a través del juego y al adulto a través de la información certera y concreta”. La idea es que la gente asista por voluntad y “al disfrute”, permitiendo que la policía esté cerca de la ciudadanía.

Este año, el evento demandará un esfuerzo logístico notable.

Se espera la participación de más de 100 efectivos y aproximadamente 28 a 30 expositores, abarcando la totalidad de las áreas operativas y de apoyo de la ciudad, ocupando la parte baja del Complejo Cultural, próximo miércoles 12 de noviembre en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

Circuitos de acción y seguridad vial

Uno de los pilares educativos es la Agencia de Seguridad Vial, que instalará un circuito dinámico. Mientras los chicos se acercan para aprender las normas de tránsito y “absorben la información” jugando, los adultos recibirán datos vitales. Se ofrecerá información sobre el cuidado al viajar en ruta, cómo movilizarse de forma segura con mascotas, la correcta ubicación de menores de edad y las medidas de seguridad mínimas indispensables para salir a la carretera.

Agentes en el stand del área de Criminalística. FOTO: GOBIERNO

El desafío físico y la adrenalina estarán a cargo de la Superintendencia de Bomberos. Desde su Centro de Entrenamiento en San Benito, presentarán un circuito de obstáculos y el divertido juego “El Tiro al agua”. Los niños tendrán la posibilidad de manipular los elementos de seguridad y vivir la experiencia de ser “bomberos por un día”, con un circuito de acción rápida que incluye subir, bajar y escalar. Además, los cadetes y agentes aspirantes en formación realizarán desfiles en la parte externa del complejo.

La División Canes

La estrella que siempre se roba el corazón del público es la División Canes de la Zona Sur. La división ofrecerá dos exhibiciones completas (una por la mañana y otra por la tarde), donde mostrarán su trabajo en la búsqueda de estupefacientes, personas y armas, además de realizar destrezas y juegos de seguridad.

El trabajo de la división viene con la carga emotiva de su reciente participación en el Cany Cross Patagónico, un evento que la fuerza celebró por el acercamiento social que generó.

Un efectivo paseando a un nene durante el Paseo de la Seguridad del 2019. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Martín Benítez recordó una anécdota que conmovió a todos: la participación de una señora que corrió con un perrito adoptado “muy viejito”, de 16 o 17 años, que ya no ve. Categorías como Caniche y Salchicha, que también participaron en el Cany Cross, demuestran la cercanía de la fuerza con la comunidad y el cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública que busca una “institución abierta que tenga vínculo más allá del servicio propiamente”.

Para cerrar la jornada en un tono festivo, la Banda de Música Policial tendrá un escenario artístico en el salón auditorio Luis Villarreal. La banda, que hoy “le hacen a todos los estilos”, incluyendo rock, folklore, y ritmos latinos, ofrecerá un show.

La entrada al Paseo es, como se mencionó, libre y gratuita. La Policía ha cursado invitaciones a todas las instituciones educativas, pidiendo que confirmen su intención de asistir para poder organizar la recepción de cada colegio y armarles un circuito de visita.

El evento se desarrollará en jornada completa y, pensando en el confort del público argentino, Gisela Castillo extendió la invitación y concluyó: “Pueden llevar mate, pueden llevar algo para para ir mientras viendo, viendo todos los stand y niños jugando“.