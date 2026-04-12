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Este sábado, Río Gallegos fue escenario de un operativo conjunto que combinó controles, identificación de personas y, sobre todo, concientización en distintos comercios, en una acción que buscó adelantarse a posibles situaciones de vulnerabilidad.

El procedimiento fue encabezado por la División Trata de Personas Sur de la Policía de Santa Cruz, en articulación con la Dirección Nacional de Migraciones. A lo largo de la jornada, los equipos recorrieron diversos locales comerciales, donde llevaron adelante tareas de verificación y contacto directo con trabajadores.

En total, se identificaron 26 personas, entre ciudadanos argentinos y extranjeros. Según informaron fuentes consultadas por La Opinión Austral, no se detectaron irregularidades en la documentación ni tampoco medidas judiciales vigentes, lo que permitió llevar tranquilidad en términos formales. Sin embargo, el eje del operativo no estuvo puesto únicamente en el control, sino en la prevención activa.

En cada comercio visitado, los agentes mantuvieron entrevistas con empleados y responsables de los locales, brindando información clara sobre derechos laborales y señales de alerta que pueden indicar situaciones de trata o explotación. La entrega de folletería informativa formó parte de una estrategia que apunta a que cada trabajador pueda convertirse en un eslabón clave en la detección temprana de este tipo de delitos. En ese sentido, desde las autoridades recordaron la importancia de la Línea 145, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas, que funciona en todo el país para reportar posibles casos de trata o explotación.