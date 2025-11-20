Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante susto se vivió el miércoles por la tarde a pocos kilómetros de la localidad santacruceña de Tres Lagos, cuando un vehículo perdió el control y volcó sobre la emblemática Ruta Nacional N°40. El hecho puso en alerta a los servicios de emergencia, pero la respuesta inmediata de un efectivo policial que pasaba por el lugar permitió controlar la situación con celeridad y evitar consecuencias mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el siniestro se produjo por un despiste que derivó en el vuelco del rodado en medio de la estepa. De acuerdo con fuentes policiales, el agente —que se encontraba circulando por la zona en ese momento— se bajó inmediatamente para asistir a los ocupantes y garantizar que el vehículo no representara un riesgo adicional para ellos ni para otros automovilistas.

Entre las primeras maniobras realizadas se destacó la estabilización del rodado, clave para evitar que se desplace o vuelque nuevamente, así como la desconexión de la batería, medida preventiva esencial frente a posibles cortocircuitos o incendios tras un impacto de estas características.

Cuando llegaron al sitio los integrantes de la Subcomisaría de Tres Lagos y el personal del puesto sanitario local, las tareas bomberiles iniciales ya estaban ejecutadas. Pese al vuelco, no se registraron personas lesionadas, aunque los involucrados fueron asistidos igualmente para descartar cualquier cuadro de shock o lesiones no visibles.