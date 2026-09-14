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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz informó que se encuentra restringida la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre La Esperanza y El Calafate.

La medida comenzó a regir a las 9 de este lunes 14 de septiembre y se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la zona.

Según se informó, la presencia de fuertes vientos, voladeros y baja visibilidad dificulta la circulación y representa un riesgo para quienes transitan por ese sector de la ruta.

El operativo se lleva adelante de manera conjunta entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz, con la participación de Vialidad Nacional y el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad.