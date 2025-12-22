Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de la madrugada del lunes 22 de diciembre, personal policial de Puerto Deseado intervino tras una denuncia sobre un robo ocurrido en el barrio 330. La víctima informó que autores ignorados forzaron el acceso a su domicilio y sustrajeron una suma considerable de dinero que se encontraba guardada en el interior de un armario.

Cuando los uniformados arribaron hasta el lugar entrevistaron al damnificado. El o los delincuentes ingresaron a la vivienda tras haber dañado previamente una ventana de la cocina. Una vez dentro, los ladrones se dirigieron directamente al living, donde forzaron un armario del cual sustrajeron el efectivo.

El monto total del dinero sustraído fue estimado por la víctima en 600 mil pesos. La policía trabajó rápidamente en la escena del crimen para recabar evidencias. Se llevaron a cabo las diligencias de rigor en el lugar, las cuales se realizaron de forma conjunta con el personal del Gabinete Criminalístico.

Además, se dio intervención a personal de la División de Investigaciones (DDI) para colaborar en la pesquisa y en las tareas destinadas a identificar a los autores del hecho. La causa se encuentra abierta bajo la carátula de “robo”, y las autoridades se encuentran abocadas a la investigación para dar con los responsables.