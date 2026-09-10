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Una mujer de 68 años denunció en la Comisaría de Puerto Deseado haber sido víctima de una estafa virtual luego de recibir un mensaje de texto en el que le ofrecían un supuesto descuento en el servicio de gas de la empresa Camuzzi.

A través de la comunicación, le ofrecieron acceder a una bonificación en el servicio y le solicitaron que ingresara sus datos personales mediante un enlace. La mujer accedió al link y completó la información requerida.

Poco después, advirtió que desde su cuenta de Mercado Pago se había realizado una transferencia por $200.000 hacia una cuenta perteneciente a otra persona. La operación no habría sido autorizada por la denunciante.

Además, al revisar su cuenta del Banco Nación mediante el homebanking, constató el depósito de un préstamo por un total de $5.000.000. Ese dinero también fue transferido posteriormente mediante varios movimientos hacia otra cuenta bancaria.

La mujer manifestó sentirse perjudicada económicamente como consecuencia de las operaciones realizadas luego del contacto telefónico. La denuncia quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar cómo se obtuvieron los datos personales y quiénes participaron de las transferencias.