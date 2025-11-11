Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un hombre protagonizó un importante accidente de automovilismo durante la madrugada de este martes 11 de noviembre en Río Gallegos, en plena Autovía 17 de Octubre, a la altura de un reconocido supermercado. La División Comisaría Segunda intervino tras un aviso del Centro de Despacho y Monitoreo, que alertó sobre este siniestro vial.
Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia de inspectores de Tránsito Municipal realizando un corte preventivo, acompañados por agentes de la División Comisaría Séptima, quienes estaban junto a un Fiat Palio Adventure.
El automovilista, un hombre de 46 años, recibió asistencia médica y fue trasladado al centro sanitario local, donde quedó en observación por una posible luxación de hombro.
El vehículo, con daños compatibles con un vuelco, se encontraba apoyado sobre sus cuatro ruedas y orientado en sentido contrario al tránsito. Personal de Bomberos también trabajó en el sitio para llevar a cabo tareas de prevención.
Tránsito Municipal dispuso el secuestro del automóvil luego de que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojara resultado positivo. Se continúan con las actuaciones administrativas de rigor.
