Accidente en la Ruta 3: rescataron a un conductor de Santa Cruz tras despistar Un hombre de 55 años, oriundo de Puerto Santa Cruz, fue asistido por bomberos y trasladado al hospital tras un siniestro vial ocurrido a 18 kilómetros de Puerto San Julián. El vehículo en el que viajaba despistó sobre la Ruta Nacional N° 3 y terminó volcado.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este jueves 21 de agosto de 2025, la Policía de Santa Cruz informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, a 18 kilómetros al norte de Puerto San Julián. El hecho fue reportado por la Comisaría Primera, que solicitó la intervención de bomberos tras recibir la alerta por un vuelco vehicular.

Al llegar al lugar, personal del Departamento Zona 3 de Bomberos, División Cuartel 3 de Puerto San Julián, constató que un Renault Fluence blanco había despistado y terminado a un costado de la ruta.

El rescate del conductor

El vehículo era conducido por un hombre de 55 años, con domicilio en Puerto Santa Cruz, quien se encontraba consciente al momento de ser asistido. Siguiendo el protocolo de emergencias, los bomberos desconectaron la batería del rodado, colocaron un collarín cervical al conductor y realizaron la extracción sobre una tabla rígida.

Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital de Puerto San Julián, donde recibió atención médica para evaluar posibles lesiones.

Intervención de las fuerzas de seguridad

En el operativo participaron tanto la División de Bomberos de Puerto San Julián como efectivos de la Comisaría Segunda, quienes aseguraron la zona del accidente para garantizar la circulación vehicular y prevenir nuevos incidentes en la transitada ruta.