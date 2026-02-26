Accidente en Río Gallegos: un auto atropelló a un ciclista en la rotonda de Av. Gregores y Av. Perón La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y el tránsito permanece parcialmente interrumpido mientras trabajan las autoridades.

Un nuevo accidente de tránsito en Río Gallegos generó preocupación este jueves cerca del mediodía, cuando un automóvil atropelló a un ciclista en la rotonda que conecta la Av. Gregores y la Av. Perón, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la capital santacruceña.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando un Volkswagen Gol negro que cruzaba desde la calle Crucero General Belgrano en dirección hacia la Avenida Perón impactó contra una persona que circulaba en bicicleta por la rotonda.

El hecho ocurrió en un punto clave de la ciudad, caracterizado por la presencia de varias avenidas de doble mano y la ausencia de semáforos, lo que incrementa la complejidad del tránsito en horarios pico.

Tras el impacto, el ciclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de la víctima.

En el lugar trabaja personal policial y de Tránsito, quienes dispusieron la interrupción parcial del tránsito en ese tramo mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

NOTICIA EN DESARROLLO