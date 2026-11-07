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Un joven de 20 años fue detenido por efectivos de la División Comando de Patrullas después de escapar de un control policial a bordo de una motocicleta. El procedimiento se inició en la zona de calle Congreso y terminó en la rotonda de la avenida Almirante Brown, donde los policías constataron que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando de Patrullas, luego de que el Centro de Despacho alertara sobre la presencia de un hombre que caminaba con una motocicleta por la zona de calle Congreso.

Cuando advirtió la llegada del móvil policial, el joven encendió el rodado y escapó a alta velocidad, sin acatar las indicaciones de los uniformados. Durante la huida cruzó semáforos en rojo y circuló por distintas arterias de la ciudad.

El seguimiento se extendió hasta la avenida Balbín y terminó en la rotonda de la avenida Almirante Brown, donde los efectivos consiguieron interceptarlo y reducirlo.

Tenía pedido de captura por una causa de robo

Tras identificarlo y consultar los sistemas de la Dirección General de Policía en Función Judicial, los policías constataron que el joven tenía una orden de captura y detención vigente, dictada por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de una investigación por robo.

En paralelo, personal de Tránsito Municipal secuestró la motocicleta debido a que el conductor no contaba con la documentación correspondiente.

El detenido fue trasladado al nosocomio local para una revisión médica y luego alojado en la División Comisaría Segunda, a disposición de la magistratura interviniente.

Finalmente, se dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, recuperara su libertad.