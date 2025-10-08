Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre, imputado por abuso sexual, intentó quitarse la vida antes de que iniciara el juicio en su contra, este miércoles por la mañana en las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, cerca de las 11:00 horas personal policial fue notificado por la secretaria de la Cámara, Gabriela Mansilla, que instantes antes de iniciar el juicio abreviado a C.F. por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, el acusado habría ingerido pastillas y se desvaneció en las instalaciones del Tribunal.

El hombre debió ser auxiliado por personal policial y hubo que convocar una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Regional, en donde fue atendido de urgencia.

Previamente, el acusado de abuso había sido palpado por personal de Infantería y le detectaron una caja de pastillas vacía. Al pasar los minutos, le notaron reacciones extrañas, “similares a dormitarse” y fue trasladado al sector donde permanecen las personas detenidas a la espera del juicio. En ese momento, fue encontrado “desvanecido y con similitudes de haber ingerido algún tipo de sustancia”, detallaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

Tras el traslado del imputado al hospital para su atención, se supo que habría manifestado sus intenciones de quitarse la vida dentro del recinto, antes de que iniciara el juicio.

Intervino, además del personal de la Comisaría Primera, la División Criminalística, y se secuestró un pastillero de plástico.

En los pasillos de la Cámara Oral, trascendió que el hombre estuvo a punto de morir. “No respondía, se lo intentó mover, pero nada. Estaba prácticamente muerto, con las pupilas re dilatadas y los ojos para atrás. Por suerte no pasó nada”