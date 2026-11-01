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Una brutal agresión registrada durante la noche de este sábado en pleno centro de Río Gallegos dejó como saldo a un adolescente de 16 años hospitalizado en estado de inconscuencia, mientras que el presunto atacante, de 17 años, fue aprehendido por las fuerzas de seguridad en un operativo que incluyó el secuestro de un arma blanca.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas se pudo establecer que los hechos se desencadenaron pasadas las 21:42 horas. Un llamado de extrema urgencia ingresado a través del centro de despacho advirtió sobre la presencia de un menor gravemente herido e inconsciente en la vía pública, situado puntualmente sobre la calle Errázuriz al 256, entre las arterias Alvear y Maipú, en la zona externa de ingreso al estacionamiento de un complejo de departamentos.

Al arribar de inmediato al lugar del suceso, los efectivos policiales corroboraron la veracidad de la alerta al toparse con el adolescente tendido en el suelo. La víctima fue identificada en el lugar como B. C., de 16 años de edad, quien se encontraba acompañado por una allegada, también menor de edad.

En su relato ante los uniformados, la joven testigo aportó datos fundamentales para esclarecer el caso al señalar que momentos antes su amigo había sido salvajemente agredido por otro adolescente. Para respaldar sus dichos, la menor entregó a los investigadores una secuencia fílmica captada con un teléfono celular que registraba con precisión milimétrica el momento exacto de la feroz golpiza.

Gracias a las imágenes aportadas y a las características físicas del agresor, el personal de prevención logró individualizar rápidamente al causante como S. M. L., de 17 años. Lo llamativo del caso es que el menor señalado ya había sido conducido a la dependencia policial momentos antes, luego de ser interceptado en las inmediaciones de la avenida San Martín y la calle Don Bosco, donde se encontraba alterando el orden público y amedrentando a transeúntes armando con un elemento punzocortante.

La dramática escena sumó momentos de alta tensión institucional cuando se hizo presente en el lugar del hecho el progenitor de la víctima, quien resultó ser un efectivo de la Policía de Santa Cruz con prestación de servicios en la División Comisaría Cuarta local. De forma simultánea, una comitiva de sanitarios arribó a la escena para brindar los primeros auxilios al adolescente herido, procediendo a su traslado preventivo hacia el Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) en compañía de su padre y de una comitiva de apoyo de la Comisaría Primera para someterlo a los estudios médicos y placas de rigor.

En el plano judicial, las actuaciones preliminares fueron elevadas de inmediato al Juzgado Penal Juvenil de turno. Desde la magistratura interviniente, la Dra. a cargo dispuso que, respecto al menor causante de la agresión, se proceda a fijar domicilio formal a disposición del tribunal en compañía de su progenitora.